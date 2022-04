L'esterno dell'Udinese Destiny Udogie, ha voluto analizzare quelle che sono le voci di mercato che lo vedono coinvolto e lo ha fatto in un'intervista concessa ai microfoni di Patreon. Il classe 2002 ha poi detto la sua anche su chi sia l'attaccante più forte del campionato.



SUL FUTURO -'Se interessi a club altisonanti significa che stai facendo bene e di questo sono soddisfatto. Sono lusingato dell'interesse di Napoli e Juve ma resto concentrato sull'Udinese. Ora non penso a queste cose'.



SU VLAHOVIC - 'E' il miglior attaccante della Serie A, perché è veloce, è fisico e può anche finire. Ha tutto. Per la sua età è devastante'.