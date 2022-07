Pietro Vierchowod, vincitore con la maglia della Juventus della Champions League 1995-96, parla a RBN, soffermandosi in particolare sulla cessione di De Ligt e l'acquisto di Bremer: "Secondo me è più bravo De Ligt e non so se il brasiliano possa sostituirlo degnamente. Avrei tenuto l'olandese, un grande difensore. Prima di esaltarsi per un giocatore, ci penserei bene. Potrà sicuramente migliorare, ma giocherà con la Juve, non un club qualsiasi. Bremer dovrà fare un ottimo inizio di campionato e comunque bisognerà capire se sarà all'altezza di De Ligt”.