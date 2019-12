Obiettivo di mercato della Juventus e in scadenza di contratto a fine stagione con il Chelsea, il brasiliano Willian ha parlato a Sky Sports in Inghilterra spegnendo però i rumors sul suo futuro e svelando di essere in trattativa per rinnovare.



STO TRATTANDO - "Tutti sanno che mi piace il Chelsea. Se ne avrò l'opportunità, giocherò qui fino a 40 anni, anche se sarà difficile. Ho avuto colloqui con i dirigenti, stiamo decidendo insieme quale decisione prendere. Spero di rimanere, ma oggi non posso esserne sicuro".