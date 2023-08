Franck Kessié ha guardato Milan-Barcellona dalla panchina. Il centrocampista ivoriano non ha giocato nemmeno un minuto nell'amichevole vinta a Las Vegas con la sua ex squadra, esattamente come era successo anche contro il Real Madrid. L'allenatore del Barça, Xavi ha spiegato: "Franck non ha giocato a causa di un leggero fastidio. Per quanto riguarda il suo futuro, posso dire che sa esattamente qual è la situazione".



LA JUVE - Tradotto: con gli arrivi di Gundogan e Romeu, gli spazi per lui si riducono. Anche perché in squadra ci sono tre giovani di talento come Gavi, Pedri e de Jong. In caso di addio al Barcellona, Kessié preferirebbe la Premier League rispetto a un ritorno in Italia. Ma Giuntoli non si è ancora arreso e la sua opera di convincimento potrebbe dare presto i suoi frutti, regalando ad Allegri un altra mezz'ala di gamba come Rabiot.



DEMBELE' AL PSG - Intanto Xavi ha parlato anche dell'ormai imminente cessione dell'attaccante francese Ousmane Dembelé al Paris Saint-Germain: "Ci ha detto che vuole andare al PSG, ha già parlato con Al-Khelaifi e Luis Enrique. Gli ho chiesto perché, ma non mi ha dato una risposta chiara. Mi spiace, ma non possiamo competere con la loro offerta fuori mercato".