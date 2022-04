, ex portiere della Juventus e della Nazionale, ha concesso un'intervista a Ilbianconero.com: le sue dichiarazioni.'Tranquilla non lo so, però certamente credo che sia il minimo che possa fare. Non credo che abbia a centrare la qualificazione a questo punto'.'Il Napoli dopo queste sconfitte credo sia stato tagliato fuori. Milan ed Inter se la giocheranno fino alla fine e non penso che i partenopei abbiano delle possibilità di rientrare in corsa'.'Non credo. Non darei la colpa agli infortuni, aveva cominciato male e può succedere dopo molti anni che si vince. Bisogna cambiare qualcosa e le difficoltà sono state quelle e non per gli infortuni. Con una rosa come quella della Juve non ci sono alibi'.'Certamente Dybala è uno che ti alza il livello della squadra. Non so se ci sarà o meno, questo lo saprà la Juve e loro faranno quello che è meglio per la società'.'Che Di Maria sia un ottimo giocatore è risaputo, ma non è Ronaldo. Può dare un grande contributo, anche se non so se i ruoli siano gli stessi. Parliamo di un giocatore di valore ma non so quanto possa aiutare'.