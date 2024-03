Juve senza Alcaraz e Rabiot: chi gioca a centrocampo contro l'Atalanta. Nuovo ruolo per Danilo o Cambiaso?

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La notizia dell' infortunio occorso a Carlos Alcaraz ha messo la Juventus in una posizione scomoda: Allegri avrà a disposizione, a meno di nuovi imprevisti, solo, conancora non completamente aggregato alla squadra e Rabiot fuori causa anche nell'allenamento di oggi. Ove l'americano non dovesse recuperare, il tecnico livornese dovrebbe prevedere delle soluzioni alternative per la partita contro l'Atalanta, anche modificando il ruolo di un paio di pedine particolarmente duttili.Il capitanonon è nuovo all'avanzamento sulla linea dei centrocampisti: è una soluzione d'emergenza, ma già percorsa dallo stesso Allegri. Ancheall'occorrenza, può essere accentrato da laterale a centrale di centrocampo. Più difficile che lo stesso avvenga con Iling-Junior.In alternativa, è possibile anche passare ad una, con il terzo centrocampista tra quelli disponibili pronto a subentrare. In quel caso, serve un laterale in più per coprire entrambe le fasce con due uomini, ma le soluzioni non mancano (Danilo e Alex Sandro dietro, Cambiaso o Weah e Kostic o Iling davanti).