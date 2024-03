Juventus, si ferma Alcaraz: c'è lesione, il comunicato e i tempi di recupero

Redazione CM

"Carlos Alcaraz durante l’allenamento dl 6 marzo ha accusato un problema muscolare alla coscia destra. Questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione a carico del muscolo bicipite femorale. Tra 10 -15 giorni sarà rivalutato per definire con esattezza i tempi di recupero".



Questa la nota diffusa dalla Juventus in merito alle condizioni del centrocampista argentino prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Southampton nella sessione di mercato invernale. Un brutto inconveniente per Max Allegri, che lo aveva fatto esordire da titolare e tenuto in campo 90' nell'ultima gara di campionato giocata contro il Napoli.



QUANTE E QUALI PARTITE SALTA - In base al comunicato, è sicuro che Alcaraz salterà Juve-Atalanta e Juve-Genoa, i prossimi due impegni di campionato, mentre è da considerarsi in dubbio per la trasferta in casa della Lazio dopo la sosta, che può essere designata come obiettivo per il rientro da questo infortunio.



EMERGENZA CENTROCAMPO - Non solo Alcaraz: con Pogba e Fagioli fuori causa e l'argentino che ha accusato lo stop di cui sopra, destano preoccupazione anche Rabiot, che anche oggi ha svolto lavoro personalizzato, e McKennie, insieme alla squadra solo parzialmente. Contro la Dea, i bianconeri sperano di recuperare almeno l'americano, altrimenti gli unici elementi a disposizione in mediana sarebbero Locatelli, Nicolussi Caviglia e Miretti, più il giovane Nonge.