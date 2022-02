La ora torna addirittura a sognare un rientro nella corsa scudetto, a conti fatti però è tutt'altro che sicuro anche un posto in Champions. Fattore che farebbe scattare l'obbligo di riscatto sul fronte Federico Chiesa. Ma in caso di quinto posto? La Juve eserciterà comunque il diritto di riscatto per quaranta milioni più altri dieci di bonus. Rassicurazioni totali ha ricevuto il giocatore, così come la Fiorentina.