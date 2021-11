è sempre più difficile non capire tutti quei tifosi che un po' si sentono presi in giro e un po' si arrabbiano. Fino all'ultimo, poi, Max Allegri dovrà valutare stato di stanchezza e condizione di tutti quei giocatori rientrati in extremis dopo gli straordinari sudamericani: la sensazione è che punterà sugli elementi di cui proprio non può fare a meno, cone Juana impadronirsi della fascia destra, mentre Lucapotrebbe far rifiatare unnon al meglio. Per il resto si va verso la conferma di Wojciechin porta, protetto dalla coppia composta da Leonardoe Matthijs, mentre a centrocampo si punterà sui più in forma Manuele Weston, con Adrienall'ennesima ultima occasione. E davanti?Così il tecnico bianconero in conferenza stampa, l'assenza di Dybala si può quindi superare in questa maniera. Per quanto le alternative non manchino, così come le riflessioni in corso proprio su di loro. PerchéC'è lo svedese in ogni caso in rampa di lancio nel caso in cui Allegri decidesse di abbassare Chiesa sulla linea dei centrocampisti o addirittura di farlo riposare, altrimenti a Kulusevski il ruolo di dodicesimo uomo da condividere con il rientrante Moise Kean. Indizi di mercato potrebbero quindi arrivare anche solo leggendo la formazione titolare, perché un'altra esclusione potrebbe davvero spingere lo svedese verso la cessione a gennaio: ma questa è un'altra storia.