(20 nel caso in cui la Juve non rientrasse nei paletti previsti). Un danno quindi che si allarga da un punto di vista economico dopo la rinuncia già incassata alla prossima Champions e alla necessità di registrare un. Ma anche un calendario che si alleggerisce, parecchio: giocare la Conference vuol dire programmare una stagione con un minimo di 2 (anzi 8, il preliminare non può essere considerato un ostacolo) e un massimo di 17 partite in meno. Con solo campionato e Coppa Italia da gestire in una stagione che già prevede un solo turno infrasettimanale di serie A, cambia tutto anche in termini di costruzione della rosa, quindi di mercato:. Piuttosto si punta adche dovranno comporre la colonna portante di una Juve “condannata”, questo si, ma aE il compito di Cristiano Giuntoli si complica, si rafforza allo stesso tempo: serve una Juve sostenibile, serve una Juve più forte.Prima di tutto. Gli esuberi sicuramente, anche se non è facile. Anche quel big che da tempo è stato individuato come sacrificabile (). E più prestiti del previsto sul fronte dei giovani: meno partite significa anche meno spazio per chi doveva completare la rosa. QuindiMa la Juve deve essere soprattutto più forte. Giocare solo in Italia non può prescindere dal tentativo di tornare alla vittoria dopo tre anni di delusioni in campionato e due senza trofei. E nell'Allegri pensiero, sposato anche da Giuntoli,: di rientro dagli Usa ecco il blitz in programma a Londra proprio per accelerare, tentando la mossa del prestito, pur essendo ancora bloccata la questione Vlahovic. E poi. Infine le fasce, Allegri vuole un elemento esperto, almeno uno:, si approfondisce il discorso per Carlos Augusto. Meno partite, meno giocatori, meno costi, più competitività: mica facile, anche perché il tempo è sempre meno. Ma ora almeno i dubbi hanno lasciato posto alle certezze.