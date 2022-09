Massimiliano Allegri non si potrà accomodare in panchina domani pomeriggio nella sfida contro il Monza, a causa della squalifica per il rosso ricevuto nel finale della partita con la Salernitana. Al suo posto ci sarà il vice Marco Landucci, che nei due precedenti in cui ha diretto la Juventus ha ottenuto due vittorie (4-3 a Roma in campionato e un 4-1 in Coppa Italia sulla Samp).