Un’impresa storica quella centrata dalla Juventus under capace di vincere sul difficile campo della apro Vercelli e staccare il pass per gli ottavi validi per la promozione in serie B dove se la vedrà con il Renate. Tra i migliori in campo tra le fila bianconere è stato sicuramente Sersanti, centrocampista grossetano classe 2002. Prestazione maiuscola in tutte e due le fasi: lucido nell’impostare la manovra, solido nel fungere da schermo difensivo sopratutto nei momenti di massima pressione dei padroni di casa. Alessandro ha ripagato in toto la fiducia di mister Zauli e ha messo il punto esclamativo su una stagione che lo aveva già visto protagonista tanto che si è allenato spesso anche con la Prima squadra di Massimiliano Allegri. Diverse società di serie B si sono informate nelle ultime settimane sull’ex Grosseto ma al momento la Juventus non apre, convinta che un talento così può crescere sempre di più in maglia bianconera.