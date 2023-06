C’è un solo modo per ridurre o invertire la valanga di malcontento che ha investito la, dopo le affermazioni dell’amministratore delegato, Maurizio Scanavino, sulla conferma “mai in discussione” di Massimiliano Allegri. Ed è la. Che sia vicepresidente alla Nedved o direttore tecnico alla Maldini (ma già c’è ds Manna e poi dovrebbe arrivare Giuntoli), in fondo, poco importa:in Italia e nel mondo.Ambasciatore no, figurante nemmeno., cioè misurato e competente, elegante e deciso,. Prima di tutto perché, con le esperienze maturate in Italia e soprattutto all’estero, il manager calcistico lo sa certamente fare. In secondo luogo, perché è amato smisuratamente dal popolo bianconero che in lui vede,. Arrivo a dire che, in questo momento, un Del Piero che pensa, progetta e opera è. Perché è un uomo di calcio e di relazioni, perché è credibile e coerente, perché. E, infine, perché Del Piero vuole dire rispetto. Da parte di tutti.