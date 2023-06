La prossima estate non sarà semplice per la Juventus e per chi, al suo interno dovrà fare scelte importanti per il futuro societario. Il bilancio, rivisto in seguito alle varie segnalazioni giunte in seguito ai numerosi processi sportivi e non aperti, chiuderà in forte perdita e, per questo, servirà alleggerire i conti anche grazie al mercato.



Serviranno in totale circa 120 milioni di euro fra cessioni e alleggerimento del monte ingaggi. Qualcosa in questo senso si è già mosso con gli addi a Rabiot, Paredes e Di Maria oltre al non riscatto di Milik che non saranno sostituiti con parametri altrettanto alti a livello economico.