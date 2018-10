Sono sette i bianconeri in campo oggi nell'ambito dei tanti impegni delle Nazionali, tra amichevoli e Nations League. Si tratta della metà esatta dei 14 convocati in casa bianconera, partiti per i rispettivi ritiri dopo la vittoria contro l'Udinese. Il resto del gruppo ha ripreso a lavorare ieri al Training Center della Continassa, agli ordini di Massimiliano Allegri. Ecco i sette della Juventus impegnati oggi:



Joao Cancelo (Portogallo) e Wojciech Szczesny (Polonia) - Polonia-Portogallo

Miralem Pjanic - Bosnia-Turchia

Blaise Matuidi - Francia-Islanda

Moise Kean - Italia-Belgio Under 21

Paulo Dybala - Argentina-Iraq

Juan Cuadrado - Colombia-USA