Non ci sono soltanto Inter e Napoli su Mousa Dembelé, centrocampista del Tottenham in scadenza di contratto nel 2019. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore anche la Juventus ha avviato i contatti per il belga e nei prossimi giorni potrebbe avere un incontro con gli Spurs per capire la fattibilità dell'operazione.