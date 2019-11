Talento purissimo, classe cristallina e piede fatato. L'Europa intera si é finalmente accorta di quel talento spagnolo che milita nella Dinamo Zagabria e che, dall'Europeo Under 21 vinto in Italia in poi, non si è mai fermato in quanto a produzione di gol e assist: Dani Olmo.



MILAN E ROMA - Sul classe 1998 hanno da tempo messo gli occhi tanti club e due in particolare hanno provato a sondare il terreno con il padre e con gli agenti del ragazzo. Si tratta di Milan e Roma alla ricerca di talenti giovani e di prospettiva, ma già affermati in modo da poterli inserire subito nelle rotazioni degli allenatori.



OCCHIO ALLA JUVE - Su Dani Olmo c'è però una nuova e forte concorrente. Si tratta secondo Tuttosport della Juventus che ha già avviato contatti con la Dinamo Zagabria con cui i rapporti sono ottimi già dai tempi dell'operazione Pjaca. E non è detto che l'attaccante croato non possa essere la chiave giusta per sbloccare l'affare e superare la concorrenza di Milan, Roma, ma anche del Manchester City di Pep Guardiola che lo ha più volte sponsorizzato in dirigenza.