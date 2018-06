La Juventus si muove per Samuele, trequartista classe 2000 dello Spezia e della Nazionale Under 19. Come riporta Sky Sport, il club campione d’Italia si è inserito per questo talento esploso tra Primavera e Serie B (un gol segnato nella scorsa edizione del campionato cadetto) ed è adesso pronta a sfidare l’Inter. Derby d’Italia in vista per Mulattieri: il gioiellino ligure infiamma il mercato.