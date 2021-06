Memphis Depay, attualmente impegnato con l'Olanda agli Europei, è in uscita dal Lione a parametro zero. Tramite la stampa spagnola abbiamo seguito passo passo le trattative per il suo ingaggio (peraltro lui non si serve di un procuratore): il primo affondo del Barcellona, le difficoltà catalane nel soddisfare le richieste del giocatore, l'inserimento allora della Juventus che ha migliorato l'offerta... fino a oggi.

Come ci informa Sport il Barcellona ha corretto il tiro e migliorato a sua volta la propria offerta, fino a incontrare il sì di Depay, che dunque non andrà alla Juve ma dopo gli Europei si preparerà a vestire il blaugrana.