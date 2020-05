Thomas Partey fa gola a tanti top club europei. Ghanese classe ’93 dell’Atetico Madrid dal fisico statuario, è finito nelle mire di tante squadre per rinforzare il centrocampo, come la Juventus, ma soprattutto la Premier League, meta preferita dallo stesso giocatore. Stando a quanto riporta la stampa britannica, Thomas vorrebbe ricalcare le orme del suo connazionale Essien, ex Chelsea, e dunque trovare fortuna in Inghilterra, dove c'è l'Arsenal che lo aspetta. La clausola di 50 milioni di euro non spaventa i Gunners, che avrebbero individuato nel centrocampista Colchoneros la prossima colonna portante della mediana.