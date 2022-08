Non è bastato il gradimento al progetto tecnico manifestato da Adriendopo il colloquio con Erik Ten Haag, il massimo che mamma Veronique è stata disposta a cedere è stato proprio il fatto di poter trattare pure in assenza di Champions League.Troppo per lo United, così come era troppo per il Monaco durante l'ultima richiesta di informazioni e come sembra troppo in generale considerando gli attuali parametri sul mercato internazionale. Non troppo per mamma Veronique che da quella richiesta non si è mossa di un centimetro, nonostante la fiducia che trapelava tra Manchester e Torino dopo il blitz di John Murtough della scorsa settimana. Invece alla fine lo United ha perso la pazienza e si è tirato indietro.In ogni caso Rabiot non verrà messo ai margini, restando in organico continuerà a essere utilizzato da Max Allegri nelle rotazioni di centrocampo, anche se le vie del mercato sono infinite. Un'offerta come quella dello United però sa tanto di occasione sprecata per la Juve. Anche perché rispetto a quanto trapelato inizialmente,