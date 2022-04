Paul Pogba è tra i grandi nomi che si libereranno a zero a fine stagione. Il centrocampista del Manchester United difficilmente rinnoverà con il club inglese. Su di lui ci sono diverse squadre tra cui la Juventus. I bianconeri però non sarebbero disposti ad offrire le stesse cifre che Pogba guadagna attualmente, ovvero circa 13 milioni. Per questo, secondo Tuttosport, la Juve sta sondando altri profili per rinforzare il centrocampo.