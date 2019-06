"Vincere non è importante, è la sola cosa che conta". Lo spirito Juve è racchiuso nella frase più famosa del Presidente Giampiero Boniperti. Una massima che torna d’attualità oggi, nel giorno della presentazione del nuovo allenatore, Maurizio Sarri, scelto con l’obiettivo di affermarsi, oltre che in Italia, anche in Europa. Le parole di Boniperti vengono prese alla lettera dai bookmaker e sul tabellone Sisal Matchpoint, riporta Agipronews, è già presente la scommessa su una stagione boom della Juventus, ossia un anno da triplete. Ipotesi ad alta quota, ma sicuramente non stellare, 30 volte la scommessa. Dietro l’angolo, però, si nasconde uno dei più grandi incubi dei tifosi bianconeri, una stagione da "zeru tituli" per dirla alla Mourinho: opzione, quest’ultima, che va più giù nelle quote, scendendo fino a 5,00.