L’obiettivo è vincere la Champions, l’uomo scelto dalla Juventus per arrivarci Maurizio Sarri, reduce dal successo in Europa League con il Chelsea. La domanda, nel giorno della presentazione del nuovo e discusso mister bianconero, è più che lecita. Riuscirà Sarri a riportare finalmente la Champions a Torino, dopo un digiuno che dura da oltre venti anni? Probabile di sì, dicono i bookmaker, anche se dovrà fare i conti con Pep Guardiola, con cui è stato protagonista di un serrato testa a testa per la panchina bianconera. Nel rush verso la Coppa, riporta Agipronews, è il tecnico del City a comandare, favorito assoluto a 4,50 secondo Stanleybet.it. La Juve è nella schiera delle papabili, data a 7,50 e prima di lei c’è solo il Barcellona, a 5,50. Oltre che con Guardiola e Valverde, però, Sarri dovrà fare i conti anche con altri big della panchina: Jurgen Klopp del Liverpool, Zinedine Zidane del Real Madrid e Thomas Tuchel del PSG, tutti dati a 7,50, come Sarri, per conquistare la Champions.