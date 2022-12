Continua la querelle tra, con l’asso portoghese che deve stabilire come muoversi per, messi in pausa causa Covid, e che i bianconeri ancora gli devono.Il giocatore svincolato non ha risposto alla convocazione della Procura di Torino, che avrebbe voluto sentirlo come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta Prisma, mae vorrà far valere i propri diritti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli inquirenti sospettano che questa sia firmata dalla Juventus e non da lui. Ci sarebbe il rischio infatti di incappare in sanzioni, previste per gli accordi non depositati.Saranno da capire ora le prossime mosse di CR7. Come si legge in una mail di fine agosto inviata dal manager Vincenzo Ampolo ad alcuni dirigenti bianconeri, “Agnelli chiede informazioni sulla sua situazione. Sottolinea comeSuggerisce di non rincorrerlo ma di aspettare che sia lui a sollevare la questione, se interessato. L’importo della manovra che lo riguarda è 19 milioni. La lettera firmata dai giocatori nella scorsa stagione prevede che, nel caso in cui un giocatore non fosse tesserato per J alla data 05-09-2021, l’importo dovuto al giocatore venga corrisposto come incentivo all’esodo". Insomma un debito di tre mensilità, mai pagato anche se la Juventus si sarebbe impegnata a farlo incon la side letter ritrovata nelle perquisizioni di marzo negli uffici di un avvocato torinese, e che in ogni caso avrebbe dovuto essere messo nel bilancio 2020-21.La Juve avrebbe provato a risolvere la questione in precedenza. In una mail di ottobre, in possesso degli inquirenti,Archiviato il Mondiale, ora Ronaldo potrebbe passare alla cassa.