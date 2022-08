La Juventus cerca un vice Vlahovic sul mercato in attacco. Si complica il ritorno di Morata dall'Atletico Madrid, così i dirigenti bianconeri battono delle piste alternative per regalare un'altra punta ad Allegri. All'estero non convincono del tutto i vari Werner (Chelsea), Depay (Barcellona), Martial (Manchester United) e Milik (Marsiglia). In Italia occhi sempre aperti su Arnautovic (Bologna), Muriel (Atalanta) e Raspadori (Sassuolo, nel mirino del Napoli).



L'OCCASIONE - L'ultimo nome spuntato è quello di Dries Mertens. Il nazionale belga classe 1987 è libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il Napoli a parametro zero. Dopo le voci su Roma (che poi ha preso Dybala) e Lazio (Lotito ha smentito una possibile reunion con Sarri), "Ciro" ha rifiutato alcune offerte dall'estero e sta valutando la proposta della Salernitana. Farà altrettanto anche con quella della Juve oppure preferirà evitare di dare un dispiacere ai suoi ex tifosi?