La sua posizione è quella di, le sue qualità sono. Il tutto, in mostra. No, non stiamo parlando di Paul Pogba, anche se a vedere le movenze di Ryanil dubbio potrebbe venire. Il centrocampista dell'è da un paio d'anni un punto fermo della prima squadra dei lancieri, con qui aveva fatto benissimo già nel settore giovanile. E la prossima estate può essere quella del suo addio ad Amsterdam.Il classe 2002, infatti, ha il contratto ine fin qui non è arrivato alcun prolungamento. Segnale di come la prossima estate possa essere quella della sua cessione, con l'agente Minoal lavoro da tempo e. Su tutti, la, che da anni riceve aggiornamenti costanti sulla situazione dell'olandese, ma per cui un investimento importante nel ruolo la prossima estate potrà diventare realtà. Soprattutto se intorno a lui dovesse scatenarsi un'asta.Su Gravenberch, infatti, c'è anche il, le cui possibilità economiche in questo momento sono superiori a quelle che possono permettere le casse della Juve. Resta poi da considerare cheuno dei suoi gioielli più preziosi e, nel caso, lo farà. Juve avvisata: la strada che porta a Gravenberch è piena di ostacoli.