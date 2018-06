La prossima settimana potrà aiutare la Juventus a capire cosa fare per quanto riguarda la posizione di Lorenzo Pellegrini. La mezzala giallorossa ha una clausola di rescissione da 30 milioni ed è quindi teoricamente sul mercato, nonostante non si possa parlare di certezza per la sua partenza dalla Roma. Pellegrini infatti non escluderebbe di rimanere nella sua squadta attuale nel momento in cui dovesse avere garanzia di un posto da titolare, specie se agli ordini di Di Francesco non dovesse più esserci Nainggolan diretto all'Inter.