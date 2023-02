Avanti il prossimo. In infermeria. Quella dellaha posto un po' per tutti, ora è Leandroa esserci rientrato: Maxha annunciato in conferenza stampa di un suo problema alla zampa d'oca che verrà valutato nei prossimi giorni. E gli altri? Il punto sugli indisponibili della Juve nel video di Nicola Balice.