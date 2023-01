d'altronde la classifica non dice altro: incassato il -15 rifilato dalla Corte d'Appello Federale, ora la zona Champions è ben più distante di quella retrocessione. Ogni partita deve quindi essere affrontata con la mentalità della provinciale pur avendo le qualità di una squadra costruita per puntare al titolo, anche se la stagione ha detto tutt'altro. Serve quindi un gruppo in grado di lottare su ogni pallone, di non dare più nulla per scontato, che sappia soffrire. Per poi ricatapultarsi in Coppa Italia ed Europa League tornando ad avere ambizioni di titolo. Non c'è soluzione alternativa. Se poi il Collegio di Garanzia del Coni dovesse dare ragione ai legali bianconeri restituendo i 15 punti, la dimensione cambierà di nuovo. Ma con un altro filone disciplinare in arrivo, in ogni caso è inutile e sbagliato almeno per ora fare previsioni. Che rimandano anche alle scelte con il Monza. Perché finora le formazioni sono state anche figlie dell'emergenza, c'è sempre stato bisogno di tutti, ma qualche bocciatura appare evidente. La formazione schierata col Monza è stata sbagliata sotto ogni punto di vista, l'errore in tal caso è di Allegri che per l'appunto ha ammesso che se fosse stato possibile avrebbe sostituito pure se stesso oltre che tutti e undici i giocatori. L'intervallo poi ha emesso qualche sentenza, altre arriveranno nei prossimi giorni. Se perè una questione di condizione e perè stata anche tattica (ma in caso di abbondanza è sempre stato il primo degli esclusi), perla sentenza sembra senz'appello: titolare dopo diverso tempo, dura appena 45 minuti più recupero, tutti fallimentari. È il campione del Mondo il simbolo di chi non ha mantenuto le aspettative. E puresembra aver fallito l'ennesima occasione, il piano anche dopo l'intervallo prevedeva il doppio ingresso di Vlahovic e Pogba a ridosso del 70', la sua pessima prestazione ha costretto Allegri a forzare un altro cambio sostituendolo con Milik. Non che si salvi nessuno da questa partita, anche se nuovamente alcuni non si sono dimostrati più (vedi) o ancora (vedi) all'altezza. Sarà però soprattutto una questione di testa e personalità, d'ora in poi a maggior ragione