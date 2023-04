Non c'è pace per Dusan Vlahovic in questo 2023. La grande occasione per rilanciarsi doveva essere la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, dopo più di mille minuti di digiuno toccava comunque al centravanti serbo guidare l'attacco bianconero. Niente duello a distanza con Romelu Lukaku però, questa volta per un problema alla caviglia subito in allenamento. Senza Vlahovic cambiano anche i piani di Max Allegri, che ridisegnerà l'attacco.



Tutto nel video del nostro inviato Nicola Balice