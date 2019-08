Juventus al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato contro il Napoli (sabato, ore 20.45 all'Allianz Stadium). Bianconeri ancora una volta senza Aaron Ramsey, fermato da un nuovo problema. Come si legge nel report pubblicato dalla Juve: "Ramsey non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna a causa di una leggera lombalgia".



ENNESIMO STOP - Ennesimo stop per il centrocampista gallese, che da quando è arrivato a Torino non è mai riuscito praticamente a lavorare con i compagni, a causa di diversi problemi fisici che lo tengono fuori dal finale di stagione con l'Arsenal. Ora dovrebbe saltare anche l'impegno di sabato sera contro il Napoli.