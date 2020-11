Doppio infortunio a centrocampo per la Juventus di Andrea Pirlo nel corso della partita di Champions League contro il Ferencvaros. A causa di alcuni problemi di stomaco, non è rientrato in campo dopo l'intervallo Arthur, immediatamente rimpiazzato a inizio ripresa da Bentancur, mentre al 52° si arreso a un fastidio di natura muscolare alla gamba destra Aaron Ramsey. Il calciatore gallese è stato sostituito dallo statunitense McKennie.