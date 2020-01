La Juve continua a pensare a Sandro Tonali. Il regista del Brescia è sulla bocca di tutti, piace sia in Italia che in Europa. Secondo quanto riferito da Goal i bianconeri lo starebbero seguendo in ogni partita delle Rondinelle. Prezosi spara alto, chiede 50 milioni di euro, ma l'obiettivo di Paratici è strappare la promessa del calcio italiano all'Inter.