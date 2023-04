La Juventus riflette sulla possibilità di patteggiare con la procura in merito al secondo filone d'indagine che riguarda il caso stipendi. Ecco cosa scrive in merito la Gazzetta dello Sport, che spiega come i bianconeri potrebbero decidere di patteggiare prima o dopo il deferimento, ovviamente con conseguenze diverse.



“Come funziona - La difesa può chiedere il patteggiamento prima o dopo il deferimento, se non sussiste la recidività (articoli 126 e 127). Cosa cambia? Nel primo caso, da codice di giustizia sportiva, la pena subisce uno sconto della metà e ad autorizzare la richiesta, su indicazione dell’accusa, è il presidente della Figc. Se la Juve, invece, si dovesse muovere solo dopo il deferimento, la pena sarebbe ridotta di un terzo. È chiaro, però, che queste misure sono meramente indicative, perché come dice la parola, nel patteggiamento c’è una sostanziale trattativa per trovare un accordo sulla pena. Uno scenario, per ora, solo ipotetico”.