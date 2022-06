Torna di moda Rodrigo De Paul in casa Juve. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nell'ambito delle trattative tra i bianconeri e l'Atletico Madrid per Alvaro Morata si è inserito anche un discorso sul centrocampista argentino, seguito dalla Signora fin dai tempi dell'Udinese. Alta, però, la richiesta dei colchoneros, che non intendono fare sconti: ben 40 milioni di euro, cifra che rende l'operazione quasi impossibile per il club torinese.