. Che gli incontri tra Stati Uniti e Messico non siano mai all’insegna dell’eleganza e della correttezza non è un argomento nuovo. D’altronde, la rivalità supera i confini calcistici e si innerva in questioni politiche e statali che, almeno su queste pagine in questo momento, non ci sono date da analizzare. Ma se gli eclatanti episodi di Montes, McKennie, Arteaga e Dest hanno acceso la discussione pubblica,, autore di una doppietta decisiva nel 3-0 con il quale la nazionale statunitense ha sconfitto i messicani nel match valido per le semifinali della CONCACAF Nations League.Il primo è un preciso destro all’angolino, dopo aver ottimamente sfruttato una situazione di confusione nell’area del Messico. Il secondo è una gran botta dall’interno dell’area di rigore che non ha lasciato scampo all’estremo difensore centramericano. Solo nell’incontro di stanotte, l’esterno del Chelsea ha siglato più reti che nell’arco dell’intera stagione ai Blues – 30 presenze complessive tra tutte le competizioni e un solo gol contro il Wolverhampton in Premier League (lo scorso 10 ottobre) -. Un dato che sottolinea – complice anche un infortunio al ginocchio che l’ha tenuto ai box per due mesi – un’annata difficile e complicata per l’ex Dortmund.– esterno offensivo nigeriano del Villarreal –– ala classe ‘99 dell’Arsenal –, nuovi responsabili dell’area mercato del club di Via Aldo Rossi.Pulisic ha un contratto in scadenza tra un anno con il Chelsea – 30 giugno 2024 - e i Blues hanno già dato il loro benestare e il via libera alla cessione.che il nazionale a stelle e strisce sembra, però, intenzionato a rivederlo al ribasso, pur di tornare a giocare ad alti livelli e di agevolare il suo passaggio a un grande club, definizione che si addice perfettamente al Milan.– Infatti, anche nel corso della prossima estate,– dopo gli oltre 600 milioni già spesi –, complice la sfortunata stagione vissuta a Londra. I, in questa visione,, la cui valutazione sfiora gli 80 milioni di euro. La dirigenza londinese ha già proposto – nell’incontro avuto a Londra – a Manna i nomi di Pulisic, Chalobah e Loftus-Cheek – ma perfino Lukaku e Koulibaly che piacciono all’Inter - per abbassare le pretese della squadra bianconera. Sono tutti profili che verranno valutati insieme ad Allegri.E attenzione anche al Bayern Monaco, pronto a fiondarsi sull’esterno statunitense, ora rivitalizzato dalla sua Nazionale.