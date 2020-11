, centrocampista classe 1984, ha detto addio al calcio giocato dopo che, lo scorso 2 Ottobre, ha risolto consensualmente il contratto che lo legava all'Ascoli fino al 30 Giugno 2021. L'ex Juventus ha chiuso la sua esperienza con 32 presenze in gare ufficiali con i marchigiani, l'ultima nei minuti finali del match pareggiato al "Rigamonti" di Brescia lo scorso 26 Settembre nella prima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Con la Juve, per quale è stato un vero e proprio talismano, per usare una definizione cara agli Autogol, Padoin ha vinto cinque scudetti, tre Supercoppe italiane e due Coppe Italia.Intervistato da Gianlucadimarzio.com, Padoin racconta: "Ho detto addio al calcio giocato, non c’erano più i presupposti per continuare la mia carriera con serenità. Adesso sono tornato a casa, ho aperto una palestra insieme a mia moglie e cerco di aiutarla nel portarla avanti. Per adesso mi concentro sulla famiglia, ho deciso di smettere perché immaginavo che un nuovo lockdown mi avrebbe tenuto lontano dai miei bambini per troppo tempo. Era una scelta alla quale mi ero preparato: quando hai 36 anni e giochi a calcio, cominci a mettere in conto che, da un momento all’altro, potresti ritrovarti costretto a fare un passo indietro. Il mio obiettivo è quello di entrare a far parte di un settore giovanile, credo che sia il contesto ideale per uno come me. Dal Vicenza alla Juventus, se sono arrivato in alto lo devo al carattere, alla passione, alla diligenza e alla professionalità che mi hanno accompagnato nel mio mestiere. Se uno vuole fermamente qualcosa, alla fine riesce a raggiungerla. Ed è questo che devono capire i talenti di oggi. Allenare nel settore giovanile dell’Atalanta sarebbe il top. Già vent’anni fa, quando ci giocavo io, funzionava tutto alla perfezione. Ancora oggi Gasperini raccoglie i frutti di un lavoro strepitoso".