Un gol, meraviglioso. Un assist, decisivo. Così Kenan Yildiz ha affrontato il ritorno in Next Gen, trascinando la Juve alla prima vittoria stagionale in serie C sul campo dell'Ancona, 1-2 il risultato finale. Ma anche festeggiando (alla Del Piero) per il primo gol tra i professionisti: tutto sommato non è stata una cattiva idea per un giorno lasciare la prima squadra per trovare ritmo e fiducia. Missione compiuta.