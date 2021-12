Un salto allo Stadium. Non improvviso, ma ragionato., atteso a Torino per assistere dal vivo al match di domenica. Un occhio sempre rivolto al mercato, nei suoi lunghi e larghi giri per l'Italia, alla ricerca di idee e situazioni utili per i nerazzurri. Ecco: e cosa c'era in vetrina in casa Juve? Parecchio. E per tutti i gusti: difesa, centrocampo, persino attacco. Occasioni per le tasche della Dea, che dai bianconeri ha pescatonell'ultima edizione di mercato. Anche lì: giocatore scontento del minutaggio e bravo a riproporsi in un progetto decisamente ambizioso come quello atalantino. C'è chi ha capito quella scelta, vedendolo esultare dopo lo 0-1 allo StadiumDi chi avrebbe bisogno, Gasp, per lanciare l'assalto allo scudetto? Un passo e un pensiero alla volta, provando a ragionare di necessità. Il primo nome resta quello di Dejan Kulusevski: due partite da titolare di fila prima dello stop per l'operazione - comunque, roba di una decina di giorni di assenza - non cambiano la situazione di Dejan, pronto a partire nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta vera e importante ai bianconeri.L'Atalanta è pronta a salutaree l'idea di sostituirlo con lo svedese è balzata nella mente del ds nerazzurro. Kulu può essere il perfetto alter ego del russo. Sa giocare a destra e sinistra. Parte largo e poi viene dentro. Sul mercato, poche opzioni così intriganti.Restano due, i problemi alla base per il ritorno di Kulusevski a Bergamo:Ecco perché non vanno scartate a priori altre situazioni, più legate a scenari possibili e meno a piste concrete. Il mercato di casa Juve sarà anche e in particolare in uscita, dove restano in ballo i nomi di Kaio Jorge e Arthur: uno dei due brasiliani potrebbe far comodo all'Atalanta, che avrà probabilmente bisogno del sostituto die a prescindere di un pensatore in mezzo al campo. A margine: si programma pure il ricambio sugli esterni, per questo un nome da non sottovalutare è quello di. Il sostituto in bianconero?. Altro nome ben in vista sul taccuino di Sartori dopo Juve-Genoa all'Allianz Stadium.