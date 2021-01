nemmeno l'emergenza l'ha intaccata: una scelta definitiva sarebbe stata presa solo dopo il match con l'Inter, forse pure dopo la Supercoppa. Così come non cambia la volontà di valutare con attenzione tutto ciò che fornisce il mercato,. Casting affollato e continuo, il budget è quello che è, l'idea è anche quella di non condizionare il prossimo mercato. Esu cui comunque si sta ragionando con estrema attenzione. Anche perché il centravanti polacco, che pure ha riaperto con decisione al ritorno al Genoa, rischia di essere bloccato proprio dalla situazione legata a Scamacca: se la Juve non trova l'accordo col Sassuolo allora il classe '99 rimane in rossoblù complicando quindi l'ipotesi del rilancio a Genova di Piatek.– Uno scambio, anche solo di prestiti, metterebbe quindi d'accordo entrambe le società. Pure lo stesso Piatek non direbbe di no all'opportunità di vestire il bianconero seppure da quarta punta., per quanto il suo ruolo all'interno della Juve si stia riducendo sempre più a quello della riserva, con la scadenza del contratto che si avvicina (30 giugno 2022). Si temporeggia e si ragiona in casa Juve, tra le tanti riflessioni anche quella che porterebbe a Piatek, il casting è sempre aperto.