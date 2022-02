Adrien Rabiot continua ad essere uno dei titolari della rosa di Massimiliano Allegri. Il suo alto stipendio però, scrive Tuttosport, stride fortemente con il rendimento del giocatore e, anche alla luce del contratto in scadenza nel 2023 la prossima estate, la strada potrebbe essere quella della separazione. Il club non lo ha mai messo ufficialmente sul mercato, ma come accaduto in passato con altri giocatori è pronto ad ascoltare eventuali offerte e a trattare con gli interlocutori interessati.