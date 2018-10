La Juventus scende in campo contro l'Udinese alla Dacia Arena nella serata di sabato, poi la sosta interromperà il tour de force bianconero. Si riprende il 20 ottobre, all'Allianz Stadium contro il Genoa, ma senza la presenza dei tifosi della Curva Sud, dopo la squalifica per i cori rivolti contro la città di Napoli e contro Kalidou Koulibaly in occasione del big match di campionato. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, però, il club bianconero starebbe studiando il ricorso, dopo aver valutato al meglio tutti gli aspetti della vicenda. Anche e soprattutto per provare a riappacificare i rapporti con il cuore del tifo allo Stadium.