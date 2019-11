Gennaio si avvicina. E la Juve vende. O presta. In ogni caso c’è tanto lavoro da fare per Fabio Paratici e i suoi, dovendo risolvere tutte quelle situazioni rimaste in sospeso ad agosto e ancora senza una soluzione. Mario Mandzukic prima di tutto, ma anche Mattia Perin e Marko Pjaca. Non solo.Poi c’è anche il mercato in entrata, ma questa è tutta un’altra agenda da riempire, quella per il lavoro in uscita è intasata.