Non è stata proprio la sua partita migliore Juve-Cremonese, ma Marco Carnesecchi resta ugualmente in cima alla lista dei portieri di prospettiva studiata alla Continassa. Non a caso il club bianconero resta particolarmente attivo e attento all'asse Atalanta-Cremonese sul suo futuro, contatti continui anche con il suo entourage. La Juve ci prova, senza fretta avendo la porta al sicuro fino al 2025 tra Wojciech Szczesny e Mattia Perin.