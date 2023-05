La serata di oggi – a chiudere il programma domenicale di Serie A – ci regala, alle ore 20.45 all’Allianz Stadium,, una sfida dalle ambizioni completamente diverse. Se per i bianconeri c’è la grande possibilità di issarsi al 2° posto in solitaria in campionato, allungando sulle concorrenti per la zona Champions League, dall’altra parte il club lombardo, guidato da Ballardini, sta tentando in tutti i modi di risalire la china e centrare una miracolosa salvezza, ora distante 6 punti.Portiere classe 2000, di proprietà dell’Atalanta ma in prestito proprio alla Cremonese, Carnesecchi sta disputando un campionato di altissimo livello, dimostrandosi di meritare palcoscenici importanti. Il giocatore della Nazionale Under 21, oltre alle prestazioni in campo, ha voluto chiarire anche attraverso alcune dichiarazioni a Sky Sport quale sia il sogno da realizzare nel prossimo futuro: “, mi ha dato la possibilità di giocare nel massimo campionato, posso solo ringraziarla, le sarò sempre grato.Io ho sempre fatto scalino per scalino, fin da Trapani, per non rischiare di cascare.- Dichiarazioni che avranno sicuramente fatto piacere alla dirigenza bianconera,33 anni appena compiuti lo scorso aprile e con un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, il destino del portiere polacco è legato all’estate che verrà, in cui decisione dovrà necessariamente essere presa. Blindarlo con l’ultimo grande accordo della sua carriera professionistica o accettare di affrontare una nuova avventura lontano da Torino, lasciando a Perin il ruolo di numero 1 della Juve., pronto al definitivo salto in una big ed a coronare quel sogno cullato sin da bambino. Ma oltre a superare la concorrenza dell’Inter – il cui mirino è puntato anche su Vicario se i destini di Onana ed Handanovic fossero distanti da Appiano Gentile – c’è da trovare un accordo con i proprietari del cartellino: l’Atalanta., blindando la propria porta per il futuro come un estremo difensore di assoluta qualità, come ha già dimostrato di essere il classe 2000. In aiuto, per chiarire la posizione della Cremonese, ci ha pensato Ariedo Braida, attuale dirigente del club grigiorosso: “Bisognerà parlare del suo futuro. Gli ho pronosticato che giocherà in una squadra importante, sono sicuro che in futuro gli verrà data questa possibilità.. Ma il futuro chiama ed i sogni, a volte, son desideri. Carnesecchi chiama la Juve, i bianconeri osservano il portiere del futuro.