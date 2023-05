La Juventus vuole lasciarsi alle spalle ancora una volta tutti i discorsi relativi agli iter processuali che ne hanno condizionato e stanno condizionando il rendimento stagionale. E quale miglior occasione che non una gara così importante come l'andata delle semifinali di Europa League che questa sera vedranno i bianconeri affrontare il Siviglia in casa all'Allianz Stadium di Torino a partire dalle 21. Una competizione che Allegri punta a vincere e che affronterà con una squadra in netta ripresa fisica e con un'infermeria che tende a svuotarsi anche se non avrà a disposizione Gleison Bremer. Di fronte c'è però una squadra che ha fatto dell'Europa League il suo marchio di fabbrica al punto che è stata già ribattezzata "la coppa Siviglia".



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Juve-Siviglia, con calcio d'inizio alle ore 21 di giovedì 11 maggio all'Allianz Stadium di Torino sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky che la trasmetterà sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) oltre che in chiaro su Rai Uno. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn, SkyGo e Now



PROBABILI FORMAZIONI

Juve (4-3-3: Szczesny; Cuadrado, Gatti, Bonucci, Danilo; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Chiesa.

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri