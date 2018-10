Le storie finiscono e riaffiorano i ricordi, nella vita come nel mercato.: da Pogba a Tevez senza dimenticare Pirlo, Vidal, Mandzukic fino a Cristiano Ronaldo. Eppure, nei rimpianti e gli incroci di mercato c'è sicuramente qualcosa che è rimasto per strada., proprio così.- Nella primavera del 2017, Skriniar conferma partita dopo partita la sua strepitosa stagione da rivelazione alla Sampdoria. E. La scelta della Juve però è di non entrare in un'asta per Skriniar e preferire un investimento sul ceco, poi saltato per le sue visite mediche. Ma proprio in quelle settimane - aprile 2017 -: Piero Ausilio in un pranzo a Roma con la dirigenza della Samp chiude un acquisto che si rivelerà azzeccatissimo,. Senza amarezza, visti gli straordinari successi bianconeri e i colpi che non sono mancati, anzi; ma oggi nel progetto bianconero uno Skriniar avrebbe fatto comodo. Non più con Marotta, nell'ombra da giorni dopo l'addio alla Juventus.