. Il centrocampista simbolo dell'estate delladi fatti non si è ancora visto e, dopo le parole diin conferenza stampa, i tempi del suo rientro sembrano destinati ad allungarsi.- "Come Chiesa,. Nella migliore delle ipotesi", queste le parole dell'allenatore che già nelle scorse settimane era andato cauto sul recupero dell'ex. "Non dimentichiamoci che: è follia pura cercare di rientrare una gara prima e pregiudicare tutto il lavoro", aveva avvisato, gelando i tifosi bianconeri.Nella settimana precedente alla gara con l'Empoli,Per il francese non è ancora prevista una tabella di marcia definita, lo staff medico vuole capire come risponderà il ginocchio operato e le sensazioni del giocatore, che ha già provato a forzare, non sentendo dolore.- Dopo la lesione del menisco laterale e la scelta della terapia conservativa, rinnegata poi dall', Pogba non è più certo di essere in Qatar a difendere il titolo iridato di 4 anni fa.Messa in preventivo già l'assenza di, e conche lottano contro il tempo per la chiamata,All'ex Juve il difficile compito. A L'Equipe, il ct ha spiegato che un criterio che seguirà sarà quello della"Valuteremo con precisione la capacità dei giocatori di esibirsi in campo. Per esempio, ci sono differenze tra lesioni muscolari, come quelle di Varane, e lesioni articolari, come quelle di Pogba.".Il suo obiettivo è quello di tornare al più presto, meritarsi la convocazione per il Mondiale e poi risollevare le sorti della Juve nel 2023.