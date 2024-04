Juve, slitta il riscatto di De Winter da parte del Genoa

7 minuti fa



Dovrà attendere ancora un po' Koni De Winter prima di diventare a tutti gli effetti un giocatore del Genoa.



La mancata presenza sul terreno di gioco sabato scorso nella gara di campionato tra Il Grifone e il Frosinone ha infatti fatto slittare in avanti la data del riscatto del giocatore da parte del club rossoblù. Gli accordi presi in estate tra la Juventus, ancora attualmente proprietaria formale del cartellino del 22enne belga, e il Genoa prevedono infatti che lo stesso venga acquisito a titolo definitivo al raggiungimento della venticinquesima presenza stagionale. O, in alternativa, in caso di salvezza dei liguri.



Se per la seconda eventualità bisognerà attendere ancora almeno un mese, al verificarsi della prima manca teoricamente molto meno. De Winter in questa stagione ha finora collezionato 22 apparizioni in Serie A e due in Coppa Italia. Serve dunque ancora un piccolo sforzo all'ex centrale dell'Empoli per essere riscattato dal Grifone. Sforzo che potrebbe arrivare già nella prossima gara, quella in programma domenica pomeriggio al Bentegodi contro il Verona.



In cambio del cartellino di De Winter il Genoa verserà 8 milioni di euro nelle casse juventine. Cifra che potrebbe incrementarsi fino a 10 milioni negli anni successivi qualora dovessero essere raggiunti i bonus indicati nell'accordo tra rossoblù e bianconeri.